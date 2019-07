Nieuw hoofdstuk dramasoap Neymar

Het laatste nieuws rondom de soap Neymar is dat hij staakt en weigert mee te doen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen van Paris Saint-Germain. Zo meldt met Spaanse medium Sport. De Braziliaanse superster heeft PSG geïnformeerd dat het met Barcelona om de tafel moet zitten, zodat hij zo snel mogelijk de overstap naar de Catalaanse hoofdstad kan maken.

Het bedrag dat de Spaanse kampioen zou moeten neertellen voor Neymar is al gezakt naar onder de 200 miljoen euro. Die prijs zou nog lager kunnen uitvallen als Blaugrana een aantal spelers meestuurt naar Parijs.

Momenteel revalideert Neymar nog in Brazilië. De vleugelaanvaller raakte daags voor de Copa América - gehouden in zijn thuisland - geblesseerd aan zijn enkel. Hij reist met zijn Braziliaanse ploeggenoten mee zolang de Goddelijke Kanaries in het toernooi blijven. In de nacht van woensdag op donderdag (02.30 uur) speelt Brazilië de halve finale tegen Argentinië.

Op 8 juli begint de bal weer te rollen voor de Parijzenaren. Neymar zou niet van plan zijn aan te sluiten of mee te reizen naar China.