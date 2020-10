Droomweek Dirk van Duijvenbode eindigt met verlies finale World Grand Prix

De nummer 73 van de wereld moest in de finale van het majortoernooi buigen voor Gerwyn Price: 2-5 in sets. Van Duijvenbode keert nu terug naar het Westland met een fantastische ervaring op zak en bovendien 50.000 pond (ongeveer 55.000 euro) rijker. „Ik heb een geweldig toernooi gespeeld, maar daar koop ik nu niks voor. De teleurstelling overheerst, maat natuurlijk ben ik wel heel trots”, reageerde hij tegenover RTL 7.

Van Duijvenbode zette afgelopen week een memorabele reeks zeges neer. Mensur Suljovic (15e van de wereld), Dimitri van den Bergh (11e), Gary Anderson (9e) en Simon Whitlock (17e) werden door de Nederlander verslagen. Nooit eerder bereikte een debutant de eindstrijd van de World Grand Prix.

In de finale was maandagavond vanaf de start direct duidelijk dat het een heel lastige aangelegenheid zou worden tegen zijn opponent uit Wales. Price, die in zijn halve finale tegen Dave Chisnall ontsnapte aan uitschakeling, begon messcherp en had de eerste set in een minuut of vijf met 3-0 in legs binnen.

Gerwyn Price, fanatiek als altijd. Ⓒ LAWRENCE LUSTIG

In de tweede set zat Van Duijvenbode er een stuk beter in, maar deed Price hem veel pijn met een bullseye-finish, terwijl de Nederlander vanaf 92 zeker kansrijk zou zijn geweest voor setwinst.

Van Duijvenbode won vervolgens de derde set. Price nam daarna weer een 3-1 voorsprong en leek ook in de vijfde set erop op rozen te zitten. Toch kwam Van Duijvenbode vanuit kansloze positie door een fraaie 135 finish terug, maar uiteindelijk ging die toch met 3-2 in legs naar Price, die er een oerkreet uitgooide.

Zure laatste set

Van Duijvenbode stond een set later met de rug tegen de muur. Price naderde de winst tot op een leg, maar op dat moment stond de Westlander weer op en bracht de tussenstand terug tot 2-4 in sets. Er leek nog veel meer in te zitten, maar na een 2-0 voorsprong in legs in de zevende set won Price drie legs op een rij en de titel. Met een fraaie finish van 102 maakte hij het karwei af.

De nummer drie van de zogenoemde Order of Merit is de opvolger van Michael van Gerwen, die deze keer bij de laatste acht verloor van Simon Whitlock. Van Gerwen zegevierde in 2019 bij de World Grand Prix en was in totaal vijf keer de beste. Voor Price is het zijn eerste triomf bij het hoog aangeslagen PDC-toernooi. Hij verdiende ruim 120.000 euro met zijn primeur.