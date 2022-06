John van den Brom aan slag bij Lech Poznan

De Amersfoorter gaat voor twee seizoenen aan de slag bij de Poolse landskampioen. De oud-trainer van onder andere Vitesse, AZ en FC Utrecht heeft een roerig seizoen achter de rug. In december werd hij ontslagen bij RC Genk, waarmee hij het seizoen ervoor nog de Belgische beker had gewonnen en tweede was geworden.

In april kon hij aan de slag bij Al-Taawon in Saoedi-Arabië, maar daar werd Van den Brom in mei alweer bedankt voor bewezen diensten. Als Van den Brom toehapt, dan wordt het zijn vierde buitenlandse avontuur. Eerder was hij ook trainer van Anderlecht, waarmee hij kampioen van België werd.