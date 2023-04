Tess Wester na bevalling klaar voor rentree in Oranje

„Ik ben superblij dat ik weer deel ga uitmaken van het team. Het gaat zo goed, dat ik alles mee kan doen in de trainingen. Als de bondscoach het ook ziet zitten, dan sluit ik zeker niet uit dat ik de komende duels alweer onder de lat sta”, zei ze in Rotterdam, waar het handbalverbond NHV de aftrap gaf voor de voorbereidingen op het WK handbal van 2025 in Nederland en Duitsland.

Wester speelde tot haar zwangerschap bij de Roemeense club CSM Boekarest, maar ze heeft geen contract meer bij die club. „Ik heb inmiddels getekend bij een nieuwe club, waar ik vanaf de zomer aansluit. Ik mag nu nog niet zeggen welke club dat is”, zei de doelvrouw, die de ’gouden’ jaren met het Nederlands team meemaakte en in 2019 wereldkampioen werd met Oranje.

„Ik ben heel snel na de bevalling met een trainingsprogramma begonnen om zo snel mogelijk fit te worden. Wel in mijn eigen tempo, want ik had geen verplichtingen bij een club”, zei Wester. „Ik train doordeweeks op de handbalacademie op Papendal en doe zelf vlak bij mijn huis in Amsterdam de krachttrainingen. Het bevalt heel goed.”

Wester is ervan overtuigd dat ze haar plek in het Nederlands team weer zal terugverdienen, hoewel ze in Rinka Duijndam een geduchte concurrent heeft voor de positie van eerste keep. „Ik heb al heel wat jaren in mijn rugzak, ben al zeker tien jaar bij het Nederlands team en ga ervan uit dat ik op mijn oude niveau terugkom. Dan hoef ik niemand te verdringen. Het is uiteindelijk aan de bondscoach. Ik hoop vooral dat we in het team de keeperspositie goed bezet hebben en dat ik daar deel van uitmaak.”