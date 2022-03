Positieve test Sebastian Vettel zorgt voor corona-discussie in Formule 1-paddock

De Duitse coureur Sebastian Vettel (Aston Martin) testte enkele dagen voor de openingsrace in Bahrein positief op corona en werd uitgesloten van deelname. Het team heeft zijn landgenoot Nico Hülkenberg laten invliegen als vervanger. Bij de testraces vorige week in Bahrein ontbrak Daniel Ricciardo (McLaren) vanwege een coronabesmetting. De Australiër is hersteld en komt vrijdag in actie in de eerste trainingen.

Sergio Pérez is van mening dat een positieve test niet meteen ’einde raceweekeinde’ hoeft te betekenen. Ⓒ ANP/HH

Pérez miste zelf in 2020 twee races omdat hij corona had opgelopen. Hij vindt dat de teugels inmiddels wel wat losser kunnen. De coronaregels in de Formule 1 zijn dit seizoen aanzienlijk versoepeld. Het verplichte testen is geschrapt, maar de meeste teams houden zelf nog hun eigen regels aan. In Groot-Brittannië mogen mensen zelfs bij een positieve test zelf bepalen of ze naar hun werk gaan.

„We moeten bespreken of we in het vervolg coureurs toestaan om te racen als de symptomen mild zijn. De coureurs kunnen dat uiteraard zelf beoordelen”, meent Pérez. „Je probeert te voorkomen dat je besmet raakt, maar geluk speelt een grote rol. Ik heb echt te doen met Sebastian en Daniel, maar het kan iedereen overkomen.”

Ricciardo had naar eigen zeggen niet kunnen rijden. ,,Ik had het vorige week heel zwaar gehad om een Formule 1-auto te besturen, maar dat kan per geval verschillen natuurlijk. Als iemand wel fit genoeg is ondanks corona, zou diegene misschien een fitnesstest kunnen afleggen ofzo?”

Oplossing

Vatteri Bottas, tegenwoordig rijdend voor Alfa Romeo, vindt dat rijders zelf moeten kunnen beslissen. „Maar alleen als extra protocollen in acht worden genomen, zodat het virus niet verder verspreid kan worden.”

Ferrari-coureur Carlos Sainz had al een oplossing klaar. „Je kan de teambesprekingen digitaal doen vanuit je hotelkamer en dan pas vijftien minuten voor de sessie op het circuit arriveren, met je pak aan en je helm op. Ik zou het heel vervelend vinden om een race te moeten missen, terwijl ik me goed voel.”

Max Verstappen tijdens een interview. Ⓒ ANP/HH

Max Verstappen

Max Verstappen liet weten dat hij het belangrijk vindt, dat er goed naar de gevolgen wordt gekeken. „Als rijder wil je natuurlijk altijd racen, maar je moet in een zaak als deze sowieso medisch advies inwinnen en samen met de FIA kijken wat er eventueel mogelijk is in de toekomst.”

Mick Schumacher is sowieso geen voorstander. „Corona vormt voor veel mensen nog een risico en ik wil niet iemand zijn die anderen in gevaar brengt.” Lewis Hamilton was een zelfde soort mening toegedaan. „Ik zie er amper nog wat over op het nieuws, maar corona is nog steeds onder ons. We moeten goed blijven oppassen.”

Schrappen

De mogelijkheid om een race-resultaat te laten schrappen, zodat corona het wereldkampioenschap niet te veel beïnvloedt, is in de ogen van de coureurs geen oplossing. „Nee, pech hoort er helaas bij”, aldus Verstappen. ,,Hopelijk voelt Sebastian zich goed, dat is natuurlijk veel belangrijker dan een race.”