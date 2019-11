Neymar na maand terug bij Paris Saint-Germain

Volgens coach Thomas Tuchel is het Braziliaanse wonderkind voldoende hersteld van een blessure aan een achillespees.

„Hij heeft alweer twee weken goed kunnen trainen”, aldus de Duitser. „Ik verwacht daarom dat hij ook weer kan spelen.” Neymar heeft ongeveer een maand niet meegedaan met de Franse kampioen.

Of Kylian Mbappé meedoet met PSG is onduidelijk. De Franse international is ziek.