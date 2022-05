Teun Jacobs belangrijkste kandidaat voor post technisch directeur Willem II

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Jacobs fungeerde tot februari van dit jaar als technisch directeur bij eerste divisionist Almere City. Daar kwam het tot een breuk omdat de club een ‘ander type’ technisch manager wilde. Jacobs was in het verleden eerder hoofd opleidingen en jeugdtrainer bij NEC. Voor hij bij Almere City aan de slag ging was Jacobs in dienst van de KNVB waar hij de managementsfunctie technische zaken bekleedde.

In 2020 begon Jacobs bij Almere City. Het eerste seizoen verliep succesvol. Het jaar ging de recordboeken in wat betreft klassering en puntenaantal. Dit seizoen bungelde de club lange tijd onderaan in de eerste divisie. Sinds het vertrek van Jacobs en de komst van Alex Pastoor als trainer gaat het aanmerkelijk beter. Jacobs sprak over mooie stappen die hij met Almere City heeft gezet en een lelijke afdronk.

Willem II ontdeed zich een paar maanden geleden van Mathijsen omdat hij weigerde trainer Fred Grim te ontslaan. Van Geel nam zijn taken tijdelijk over, maar kondigde aan snel een opvolger aan te zullen stellen.