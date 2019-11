Stam: ’Feyenoord wilde de toekomst in met mij’

„Je hebt een visie en een manier van voetballen. Als ik dan zie dat het moeilijk gaat of er niet uit gaat komen, dan houdt het op”, zegt de trainer in een interview met RTL na zijn vertrek tien dagen geleden.

Feyenoord wilde graag met Stam door. „Sjaak Troost en Toon van Bodegom zeiden dat ze me niet kwijt wilden. Ze wilden de toekomst in met mij. Dat waardeer ik. Zij zijn twee mensen die het beste met Feyenoord voor hebben. Ondanks dat er heel veel speelt binnen de club, met allerlei groepjes. Maar ik heb alles afgewogen. Toen bleef ik toch bij mijn standpunt: misschien was het beter dat een ander voor deze groep ging staan”, aldus Stam over de technisch directeur en de voorzitter van de raad van commissarissen.

"Ik laat me niet leiden door anderen"

Als Feyenoord weer mee wil doen met de beste clubs in de Eredivisie, moet de Rotterdamse club in de ogen van Stam vanaf de grond worden opgebouwd. „Je moet als club een duidelijke visie hebben over hoe je terug wilt naar de top van Nederland. Daar moet iedereen aan meewerken. Van de jeugdopleiding tot in de top van de club; iedereen moet hetzelfde voor ogen hebben”, aldus de voormalige international, die verder aangeeft dat nooit iemand binnen de club zich bemoeide met de opstelling. Verdediger Jan-Arie van der Heijden zei zondag dat hij het gevoel had dat dat wel zo was. Stam: „Dat is niet zo. Die bepaalde ik echt zelf. Ik laat me niet leiden door anderen.”

Stam is, ondanks zijn teleurstellende periode bij Feyenoord, het trainersvak nog niet zat. „Het kriebelt. Ik wil nog wel met een elftal aan de bak en er iets moois van proberen te maken.”