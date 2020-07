Eerste diagnose: geen breuk in enkel Mbappé

Mbappé (21) werd vrijdag tijdens de gewonnen finale om de Coupe de France uit de wedstrijd geschopt door aanvoerder Loïc Perrin van Saint-Étienne, die wild kwam invliegen op de benen van de aanvaller. De rechterenkel van Mbappé klapte daarbij dubbel. De Franse international kon niet verder en moest zich laten vervangen. Hij strompelde na de wedstrijd met krukken over het veld bij de prijsuitreiking.

PSG speelt vrijdag weer een finale in het Stade France, dan om de Coupe de la Ligue tegen Olympique Lyon. Op 12 augustus wacht in Lissabon een duel met Atalanta in de kwartfinales van de Champions League. Het is hoogst onzeker of Mbappé dan kan meedoen.

Mbappé was al de tweede speler van PSG die de finale voortijdig verliet wegens een blessure. De Duitse verdediger Thilo Kehrer ging hem voor.