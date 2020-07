Beerput in turnwereld steeds verder open: ’Ik ben geslagen en geschopt’

De KNGU treedt deze week in gesprek met Vincent Wevers naar aanleiding van forse aantijgingen aan zijn adres door oud-turnster Joy Goedkoop. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De beerput van fysieke en geestelijke mishandeling in de turnwereld gaat steeds verder open. Na de schokkende Netflix-documentaire over misbruik van honderden gymnastes in Amerika, de ontboezemingen van Britse ex-turnsters over grensoverschrijdend gedrag van coaches wordt nu ook de boel in Nederland opnieuw flink opgeschud. Met als nieuwste hoofdstuk zware beschuldigingen richting bondstrainer Vincent Wevers, ook bekend als de vader van de succesvolle turntweeling Sanne en Lieke.