SC Cambuur bijna helemaal zeker van promotie naar Eredivisie

De bezoekers uit Brabant kwamen in de 25e minuut nog wel op voorsprong via Jelle Goselink. Nog voor rust stelde Cambuur orde op zaken door treffers van clubtopscorer Robert Mühren en Issa Kallon: 2-1. Na rust was het opnieuw Mühren en Alec van Hoorenbeeck die voor de derde en vierde Friese treffer zorgden.

Een promotie naar de Eredivisie zal voor veel supporters van SC Cambuur als gerechtigheid voelen. Hun club stond in maart vorig jaar ruim bovenaan in de eerste divisie toen de voetbalcompetitie werd stilgelegd vanwege het coronavirus. Waar in veel landen het restant in mei en juni nog werd afgemaakt, besloot de KNVB er een punt achter te zetten. En nog erger voor Cambuur: de voetbalbond liet weten dat niemand promoveerde en niemand degradeerde.