Italië met andere namen tegen Oranje: ’Niet iedereen is fris’

Mancini arriveerde in Nederland met het idee dat Italië de Nations League kon winnen. De spelers van Internazionale, AS Roma en Fiorentina waren in vorm en stonden in de finales van de Champions League, Europa League en Conference League. Daarbij had de regerend Europees kampioen ook iets goed te maken. Want de viervoudig wereldkampioen ontbrak eind vorig jaar voor de tweede keer op rij op een WK.

Zwaar teleurgesteld

Toch leverde de halve finale van donderdag tegen Spanje niet een gewenste uitslag op. Het duel leek op weg naar een verlenging, toen de Spaanse aanvaller Joselu de Italianen vlak voor het einde van de reguliere speeltijd naar een troostfinale tegen het Nederlands elftal schoot: 2-1. „Ik ben nog steeds zwaar teleurgesteld over dat resultaat”, zei Mancini. „Ik vind de Nations League namelijk een belangrijk toernooi.”

Er is Mancini veel aan gelegen dat Italië het seizoen bevredigend afsluit. „Het jaar is mislukt, want we waren er niet bij op het WK in Qatar”, zei de bondscoach van Italië. „Maar ik zie onze ontmoeting met Nederland wel als een belangrijke internationale wedstrijd die we graag willen winnen.”

Bonucci en Chiellini

Mancini kreeg van Italiaanse journalisten het verwijt dat hij zijn nationale ploeg te langzaam verjongt. De 36-jarige Leonardo Bonucci ging donderdag in de fout bij het eerste doelpunt van Spanje. „Dat kan een keer gebeuren”, zei de bondscoach. „Maar hij staat er altijd voor ons. Je kan niet alleen maar met jonge spelers succesvol voetballen. Ik denk dat we zonder Giorgio Chiellini geen Europees kampioen waren geworden.”