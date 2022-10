Jean-Paul Boëtius hervat na operatie aan tumor in testikel groepstraining bij Hertha BSC

„Iedereen is blij en opgelucht”, reageerde coach Sandro Schwarz. „De stemming zat er vandaag meteen goed in. Dit is een enorme opsteker. Het is goed om Jean-Paul er weer bij te hebben.” De trainer kon nog niet zeggen wanneer de oud-speler van onder meer Mainz en Feyenoord weer wedstrijden gaat spelen.

De 28-jarige Rotterdammer werd vorige maand succesvol geopereerd na de ontdekking van een tumor in een testikel. Hij hoefde geen chemotherapie te ondergaan.