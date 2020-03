Nations League: Oranje gekoppeld aan Polen, Bosnië-Herzegovina en Italië

De selectie van Ronald Koeman zat tijdens de loting in Amsterdam in de eerste koker als groepshoofd in League A, de hoogste van vier divisies in de Nations League.

Bij de vorige en eerste editie van de Nations League haalde Oranje de finale, door in de groepsfase Frankrijk en Duitsland voor te blijven. Vervolgens reisde het af naar Portugal voor de Final Four. In de halve eindstrijd werd Engeland verslagen (3-1). In de finale moest Oranje uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Portugal (1-0).

Groepen League A

Poule 1 : Polen, Bosnië-Herzegovina, Italië, Nederland

Poule 2 : IJsland, Denemarken, België, Engeland

Poule 3 : Kroatië, Zweden, Frankrijk, Portugal

Poule 4 : Duitsland, Oekraïne, Spanje, Zwitserland

Groepen League B

Poule 1 : Roemenië, Noord-Ierland, Noorwegen, Oostenrijk

Poule 2 : Israël, Slowakije, Schotland, Tsjechië

Poule 3 : Hongarije, Turkije, Servië, Rusland

Poule 4 : Bulgarije, Ierland, Finland, Wales

Groepen League C

Poule 1: Azerbeidzjan, Luxemburg, Cyprus, Montenegro

Poule 2: Armenië, Estland, Noord-Macedonië, Georgië

Poule 3: Moldavië, Slovenië, Kosovo, Griekenland

Poule 4: Kazachstan, Litouwen, Wit-Rusland, Albanië

Groepen League D

Poule 1: Malta, Andorra, Letland, Faeröer Eilanden

Poule 2: Liechtenstein, San Marino, Gibraltar

Schema

De Nations League gaat op 3 september van start. De zesde en laatste speelronde van de groepsfase is op 17 november. De finaleronde van de Nations League staat voor 2 tot en met 6 juni volgend jaar op het programma.