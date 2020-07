Borussia Mönchengladbach beloont fan om opmerkelijke reden

In een quiz van de Duitse zender ARD werd de supporter gevraagd welk team vorig jaar kampioen werd in de Duitse tweede klasse. De kandidaat wist goed dat dat FC Köln was, maar antwoordde „nee, die naam spreek ik niet uit.” Op die manier liet de diehard fan een mooie geldprijs schieten.

„Dit voorbeeldig gedrag moet beloond worden”, twitterde Mönchengladbach. „Beste kandidaat, neem alsjeblieft contact met ons op. Wij en onze hoofdsponsor hebben iets voor jou.”

De weigering om te antwoorden kostte de kandidaat de uitschakeling. Hij nam toch nog 2500 euro mee naar huis, maar dat had dus meer kunnen zijn. „Maar als Mönchengladbacher zal ik die naam nooit noemen, voor geen geld ter wereld”, verklaarde de trouwe supporter.