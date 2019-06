Wijnaldum schrapt huldiging op advies van Seedorf

Wijnaldum kwam donderdagmiddag aan in Suriname met de 'Cup met de Grote Oren' die hij twee weken geleden won met Liverpool. Wijnaldum is geboren in Nederland, maar hij voelt zich erg verbonden met Suriname omdat zijn ouders daar vandaan komen. Hij is nu voor een korte vakantie in het land. De profvoetballer is door de minister van Sport- en Jeugdzaken ontvangen op luchthaven Zanderij.

De exacte reden voor de afgelasting van de huldiging door president Desi Bouterse is niet bekendgemaakt. Wel was er sinds de aankondiging veel kritiek omdat de huldiging te veel een politiek karakter zou hebben.

Uit een geluidsopname van een telefoongesprek die circuleert in Suriname wordt duidelijk dat de zaakwaarnemer van Wijnaldum heeft geadviseerd af te zien van de huldiging. Uit die opname blijkt ook dat Wijnaldum advies gevraagd heeft aan Clarence Seedorf. Ook Seedorf adviseerde hem zich niet te mengen in de Surinaamse politiek en dus af te zien van de plechtigheid.