Prachtgoal Harroui helpt Sparta aan winst op Emmen

Met dit resultaat neemt Sparta verder afstand van de degradatiezone. De Kasteelploeg had na zeven wedstrijden evenveel punten als FC Emmen (drie), maar is sindsdien met zevenmijlslaarzen weggelopen van de Drenten. Sparta staat inmiddels op de negende plaats met maar liefst negen punten meer dan FC Emmen.

Dure fout Bijl

Een fout van de Drentse rechtsback Glenn Bijl, waarvan Deroy Duarte profiteerde, bracht Sparta in de eerste helft op voorsprong. Het moeizaam scorende FC Emmen, dat in de voorgaande vijf duels slechts driemaal het doel vond, kon na rust eindelijk weer eens juichen. Het was goudhaantje Michael de Leeuw, die via het achterhoofd van ploeggenoot Miguel Araujo, de bal in het Sparta-doel kopte.

De vreugde was echter van korte duur, want zes minuten later knalde Abdou Harroui van zeker twintig meter de bal kiezelhard tegen het net (2-1). De voorsprong van Sparta kwam vervolgens niet meer in gevaar, want het aanvallend machteloze FC Emmen wist geen enkele kans meer af te dwingen. En zo was de zesde nederlaag van FC Emmen op rij een feit, waarmee de druk op de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag van volgende week verder is toegenomen.

