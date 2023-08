Robert Mühren baalt na Eredivisie-unicum: ’Ik vond geel al zwaar’

Volgens de aanvaller werd zijn overtreding op Mathijs Tielemans veel te zwaar bestraft. „Ik schampte hem en ik had direct zoiets van: we gaan doorvoetballen. Al bij de gele kaart dacht ik dat zwaar bestraft was”, zo zei hij bij ESPN.

De VAR was echter een andere mening toegedaan en riep scheidsrechter Dennis Higler naar het scherm. Vervolgens kreeg de 34-jarige Mühren de rode kaart. „,Opzet is er niet bij”, zo verzekerde Mühren. „Als je het drie keer stilzet, zie je mijn voet op zijn knie. Maar ook na het zien van de beelden, zeg ik dat ik hem schamp. Mensen die mij kennen weten dat ik een van de sportiefste spelers in de voetballerij ben.”

Mürhen mist door de rode kaart de wedstrijd van volgende week zaterdag op bezoek bij Go Ahead Eagles. Het was overigens ook nog de snelste rode kaart in de historie van de Eredivisie, gerekend vanaf het begin van het seizoen, sinds 1988.