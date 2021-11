IJslandse voetballer krijgt hartstilstand op het veld

Het publiek moest het stadion verlaten nadat de eenmalig IJslands international in elkaar was gezakt. De wedstrijd werd na het aangrijpende incident niet meer hervat.

Afgelopen zomer op het EK kreeg de Deen Christian Eriksen in de groepswedstrijd in Kopenhagen tegen Finland ook te maken met een hartstilstand. De oud-Ajacied zakte in elkaar en werd op het veld gereanimeerd. Nadat Eriksen naar het ziekenhuis was gebracht, ging de wedstrijd weer verder.

Bij FC Barcelona moest spits Sergio Agüero zaterdag tegen Alavés met hart- en ademhalingsproblemen van het veld. De Argentijn, die te maken zou hebben met hartritmestoornissen, gaat een behandeltraject in en kan daarom drie maanden niet voetballen.