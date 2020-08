Ajax zoekt ’stiekem’ nog naar middenvelder

Erik ten Hag en Marc Overmars willen naast een linksback eigenlijk nog een middenvelder vastleggen. Ⓒ Reuters

Ajax-watcher Mike Verweij komt in de nieuwe voetbalpodcast van De Telegraaf aan het woord over het wel en wee rond de Amsterdamse club. Hij vertelt over aanwinsten, talenten en transfergeruchten. „Het verhaal omtrent Pierre-Emile Højbjerg is opvallend.”