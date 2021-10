Glory wil in februari uitpakken met Rico Verhoeven, Alistair Overeem én Badr Hari

„Hiervoor verloren we veel geld”, aldus de Fransman, die vorig jaar een doorstart moest maken met Glory. „Hopelijk accepteren de fans het PPV-model en wennen ze er snel aan, anders kan de sport niet overleven.”

Afgelopen weekeinde betaalden ruim 100.000 liefhebbers 20 euro voor een digitaal kaartje. Meer dan ooit, volgens Andurand. Hij spreekt de verwachting uit dat Glory in Arnhem voor het eerst winst heeft gemaakt met een evenement. „Als we deze lijn doortrekken, kunnen we vaker gala’s organiseren en onze vechters ook beter betalen. Zo gaat het niveau omhoog en motiveren we bovendien een nieuwe generatie vechters. Het is belangrijk dat de fans dit gaan inzien. Zonder pay-per-view is het gewoon niet mogelijk om dit allemaal te doen.”

Het volgende Glory-evenement vindt plaats op 19 februari, opnieuw in de Gelredome. Het is de bedoeling dat alle grote namen in actie komen. Naast Rico Verhoeven zijn onder anderen Alistair Overeem en Badr Hari.