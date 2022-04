Hattrickheld Karim Benzema: ’Dit zijn magische avonden’

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

„Dit zijn magische avonden, net zoals die tegen Paris Saint-Germain in Bernabéu”, zei Benzema voor de camera van RMC Sports, ook refererend aan de achtste finales. Ook tegen PSG was hij drie keer trefzeker. „We kwamen om te winnen, om te laten zien dat we Real Madrid zijn. Het draaide goed bij ons, van de eerste tot de laatste minuut. Als we een Real tonen zoals vanavond, is het makkelijker voor ons.”

Benzema scoorde in de eerste helft twee keer met een kopbal en profiteerde in de tweede helft van een blunder van Édouard Mendy, de keeper van Chelsea. „Het zijn allemaal belangrijke goals, maar ik ben blij dat ik de derde heb gemaakt, want ik miste aan het einde van de eerste helft een grote kans en daar bleef ik aan denken.”