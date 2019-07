Aai over bol door Ronaldo ’mooie geste’ voor De Ligt

In Turijn beaamt de Nederlander dat de actie van de Portugese vedette indruk maakte. „Ik was er al grotendeels uit dat ik naar Juventus wilde, maar toen dacht ik wel: oh, als zelfs Ronaldo me graag als ploeggenoot ziet, dan zit het wel goed. Het was een compliment, een mooie geste. Die waardeer ik ook zeer.”

De Ligt tekende vrijdag een contract dat hem tot de zomer van 2024 speler maakt van Juventus. De club uit Turijn betaalt 75 miljoen euro voor de 19-jarige Nederlander.

