’Superkalme’ Max Verstappen: ’Heeft geen zin om met spullen te smijten’

„Als de tweede plek in Bahrein als een slecht resultaat wordt gezien, kijk ik uit naar de volgende 22 races”, aldus Verstappen. „Natuurlijk zijn de omstandigheden hier anders en zou het kunnen dat Bahrein een incident was, maar daar ga ik niet vanuit. Ik hoop dat de auto ook hier heel competitief is. En ik zie geen reden waarom dat niet zo zou zijn. Maar Mercedes zit er dichtbij, alhoewel ze zelf soms misschien zeggen van niet.”

Op de constatering dat Verstappen ogenschijnlijk rustig bleef na zijn tweede plek in Bahrein, antwoordde hij: „Ik ben toch altijd superkalm geweest, haha. Het heeft geen zin om met spullen te gaan smijten. Natuurlijk was ik teleurgesteld toen ik over de finishstreep kwam. Maar ik heb door de jaren heen geleerd dat er niets is verloren na de eerste race. Het gaat erom dat je punten scoort. We hebben een goed pakket en een bak punten. Het is niet het einde van de wereld. Zo zal ik het het hele jaar bekijken.”

Luister ook naar de Formule 1-podcast van de Telegraaf met voormalig coureur Christijan Albers & verslaggever Erik van Haren: