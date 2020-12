Edinson Cavani in de problemen door ’gracias negrito’

Voor de Uruguayaanse spits van Manchester United dreigt nu een schorsing van minimaal drie wedstrijden. Cavani moet zich verantwoorden voor een opmerking die hij eind vorige maand na zijn twee doelpunten tegen Southampton op Instagram zette.

De 33-jarige spits beantwoordde een bericht waarin hij werd gefeliciteerd met zijn goals met „gracias negrito”, iets wat vrij vertaald ’bedankt zwarte’ betekent. Volgens Manchester United heeft die term in Engeland een andere lading dan in Zuid-Amerika.

„Het bericht was puur bedoeld als vriendelijke groet richting een vriend”, verklaarde de Uruguayaan. „Het laatste wat ik wil, is iemand beledigen. Ik ben tegen racisme en heb het bericht verwijderd nadat mij was uitgelegd dat dit ook anders opgevat kan worden. Ik wil hiervoor mijn verontschuldigingen aanbieden.”

Volgens de FA was het bericht beledigend en ongepast en heeft Cavani daarmee de sport in diskrediet gebracht. De spits heeft tot maandag 4 januari om te reageren op de aanklacht. Vorig seizoen werden onder anderen Bernardo Silva (Manchester City) en Dele Alli (Tottenham Hotspur) voor één duel geschorst omdat ze op social media de regels overtraden. In de aanloop naar dit seizoen is de schorsing voor racistische en discriminerende uitlatingen verhoogd naar minimaal drie duels.