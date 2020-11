Sportminister Van Ark: ’Jullie steun is onmisbaar’

Dinsdagavond is er weer een persconferentie van het kabinet, maar daar wilde Van Ark niet op vooruit lopen. Onduidelijk is op dit moment hoe de teamsporters vanaf donderdag, twee weken na het afkondigen van strengere maatregelen in de sport, mogen trainen. Dat geeft grote onzekerheid, vooral bij topclubs en amateurverenigingen.

Teamsporters kunnen al een maand geen wedstrijden meer spelen en ook niet op normale wijze trainen. Uitgezonderd zijn de mannen en vrouwen in het betaald voetbal en topsporters met een NOC*NSF-status. „Het is een zware tijd voor heel veel mensen in de sport”, zei Van Ark in een digitale vergadering met sportbestuurders. „Maar jullie steun is onmisbaar en wordt nu ook zichtbaar in de dalende besmettingscijfers. We kunnen nu voorzichtig optimistisch vooruitkijken.”

NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg vroeg de minister nog wanneer volwassenen weer in teams kunnen trainen, maar kreeg geen duidelijk antwoord. „Wat mij betreft zo snel mogelijk”, reageerde Van Ark. „We staan allemaal te trappelen om weer aan de slag te gaan. Maar het moet wel kunnen en ik hoop dat de cijfers daar snel de ruimte voor gaan geven.”