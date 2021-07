Giorgio Chiellini wil het ’finale-enthousiasme’ temperen bij Italië

Chiellini beseft dat de wil om te winnen aan beide kanten heel groot zal zijn. Engeland veroverde in 1966 met de wereldtitel de laatste grootste prijs en Italië greep na de triomf bij het EK in 1968 steeds naast de Europese titel. „Als je aan een finale begint, zul je het enthousiasme in de ploeg een beetje moeten temperen. Dat geldt voor ons, maar ook voor Engeland. Je moet deze kansen koesteren en benutten. Maar om een finale te winnen, moet elk detail helemaal kloppen.”

Vonnis

Chiellini: „De twee teams die het meest hebben laten zien en het ook het meest verdienen, staan in de EK-finale. Engeland is in fysiek opzicht een sterk collectief en beschikt op alle plaatsen in het elftal over veel kwaliteit. Wij moeten proberen om hun sterke eigenschappen af te zwakken. Het vonnis ligt op het veld.”

Volgens Chiellini was de laatste oefenwedstrijd voor het EK tegen Tsjechië (4-0) van grote waarde voor de Italiaanse EK-selectie. „Ik voelde vanaf dat duel iets speciaals en magisch in de groep. We kregen het gevoel dat we samen iets groots konden bereiken. De drie groepswedstrijden in Rome hebben ons daarna nog een extra impuls gegeven. Nu zijn we nog maar enkele centimeters verwijderd van het grote doel.”