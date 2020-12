Lewis Hamilton wacht zeer bijzonder 2021

De circuit leiding van de Britse baan heeft besloten om het rechte stuk te vernoemen naar Hamilton. Naast Copse, Maggotts, Becketts, Wellington Straight en Hangar Straight is er straks ook Hamilton Straight. De Grand Prix van Groot-Brittannië wordt volgend jaar verreden op 18 juli.

Lap-land

Het circuit van Silverstone verkeert momenteel nog in winterse sferen gestoken en is tijdelijk omgedoopt tot Lap-land. Bezoekers kunnen de aankomende weken met hun auto over de baan rijden en genieten van een licht- en geluidshow in Kerstmis-thema.

Grootheid

Hamilton geldt in Engeland als een grootheid. Hij is nu al een van de grootste F1-rijders aller tijden. Zo heeft de 35-jarige coureur uit Stevenage in de koningsklasse de meeste overwinningen (95) en pole positions (98) achter zijn naam staan en staat hij met zes wereldtitels inmiddels op gelijke hoogte met Michael Schumacher.

Mede vanwege die prestaties, evenals diens maatschappelijke betrokkenheid, werd eerder besloten om Hamilton komend jaar te ridderen. Hij wordt na Jackie Stewart en de eerder dit jaar overleden Stirling Moss de derde coureur die zich ’Sir’ mag noemen.

Lewis Hamilton feliciteert Max Verstappen met diens pole position. Ⓒ EPA

Twaalfde zege

Hamilton jaagt zondag tijdens de GP van Abu Dhabi op zijn 12e seizoenszege in 17 GP’s. Hij start de race vanaf plek drie, met voor zich teamgenoot Valtteri Bottas en polesitter Max Verstappen. In Turkije hengelde hij de titel al binnen.

Corona

Hamilton voelt zich nog niet helemaal de oude na zijn coronabesmetting, zo stelde hij voor de kwalificatie. „Ik voel me nog niet 100 procent. Mijn longen zijn nog steeds wat gevoelig. Het zal fysiek gezien zeker niet mijn makkelijkste race worden, maar ik kom erdoorheen en ga alles geven wat ik heb.”

Doordat Hamilton de GP van Bahrein van vorige week moest laten schieten, raakte het record van 13 overwinningen in één seizoen uit zicht. Dat is in handen is van Schumacher en Sebastian Vettel.