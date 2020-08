Russen willen 30.000 fans bij Formule 1-race

Als het aan de F1-bazen ligt, zijn fans vanaf de race op Mugello, die 11 september plaatsvindt, weer mondjesmaat welkom. Echt werk wordt daar nog niet van gemaakt.

De Russen zijn daarentegen alweer begonnen met het verkopen van kaartjes. Zij denken hun capaciteit voor 50 procent te kunnen benutten, wat neerkomt op 30.000 tot 32.000 fans.

„Het wordt dit jaar zeker geen gewone GP”, aldus Alexey Titov, executive director van Rosgonki, de promotor van de Russische GP, in gesprek met Motorsport.com. „Ja, er zijn toeschouwers maar er zijn geen dingen als de pitwalk en handtekeningensessies. In de nabije toekomst maken we de plannen bekend. We hebben diverse ideeën. De details bespreken we momenteel met de F1.”

De eerste vijf races van dit seizoen vonden allemaal achter gesloten deuren plaats. Zo waren fans niet welkom en bleef de paddock gesloten voor journalisten. Ook werd iedereen op en rond de baan aan uitvoerige coronatests onderworpen.