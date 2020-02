Legendarische gevechten tussen Rafael Nadal en Roger Federer op een rijtje

Roger Federer (l) en Rafael Nadal. Ⓒ Hollandse Hoogte

Roger Federer en Rafael Nadal gaan vrijdagavond om 19.30 uur in Kaapstad voor het verbreken van het toeschouwersrecord bij een tenniswedstrijd. Er worden liefst 50.000 toeschouwers verwacht. De tennisfans zullen ongetwijfeld genieten van de twee tennislegendes. In het verleden speelden Federer en Nadal een aantal legendarische wedstrijden. Telesport pikte de meest in het oog springende duels eruit.