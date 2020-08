Gareth Bale niet bij selectie Real Madrid, geschorste Sergio Ramos wél

Hij heeft de Brit niet nodig en geeft de voorkeur aan andere aanvallers. Opvallend is dat de geschorste aanvoerder Sergio Ramos wél is opgenomen in de selectie.

Real Madrid legde zeven jaar geleden zo’n 100 miljoen euro op tafel voor Bale. Maar Zidane is geen groot fan van de buitenspeler die de afgelopen jaren ook vaak geblesseerd was. Zidane maakte de afgelopen maanden nauwelijks gebruik van hem.

Real Madrid verloor het thuisduel met Manchester City in de achtste finale met 1-2. Beide ploegen bepalen vrijdag wie naar de kwartfinale mag.

