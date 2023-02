Premium Het beste van De Telegraaf

Clublegende veegt vloer aan met Liverpool-verdediging: ’Ik zou plek Van Dijk innemen’

Virgil van Dijk (rechts) in duel met Karim Benzema. Ⓒ ANP/HH

Ongeloof, verbazing, respect en bewondering in de Britse en Spaanse sportmedia na het pak rammel dat Liverpool woensdagavond in de Champions League kreeg van Real Madrid. In een onwaarschijnlijk doelpuntenfestival wonnen de Spanjaarden op Anfield met 2-5. Dat terwijl de Spaanse titelverdediger na een kwartier al met 2-0 achterstond.