Marrit Steenbergen achtste in finale 50m vrij, Sarah Sjöström wereldkampioen

De winnares van het brons op de 100 meter vrij eindigde op de slotdag van de WK met een tijd van 24,61 als achtste op de sprint (50 meter vrij).

Sarah Sjöström won het goud. De Zweedse scherpte het wereldrecord zaterdag in de halve eindstrijd aan tot 23,61. Ze tikte in de finale aan in 23,62.

Steenbergen komt later met de Nederlandse vrouwen nog in actie op de 4x100 meter wisselslag.

Wereldrecord Litouwse Meilutyte op 50 meter schoolslag

Ruta Meilutyte heeft bij de wereldtitelstrijd in het Japanse Fukuoka het wereldrecord op de 50 meter schoolslag verbeterd. In de halve eindstrijd evenaarde de Litouwse zwemster zaterdag al de mondiale toptijd van de Italiaanse Benedetta Pilato uit 2021: 29,30. In de finale dook Meilutyte met een tijd van 29,16 onder het wereldrecord.

Ruta Meilutyte. Ⓒ ANP/HH

Eerder dit WK baarde Meilutyte al opzien door na tien jaar weer de wereldtitel op de 100 meter schoolslag te veroveren. Haar eerste goud op een WK pakte ze op 16-jarige leeftijd.