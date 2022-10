LIVE: FC Emmen en FC Groningen trappen voetbalzondag af

Voetbal

VIDEO Heldenrol voor Summerville op Anfield: Nederlander maakt winnende tegen Liverpool

Liverpool heeft de duidelijke zege op Ajax (0-3) in de Champions League geen goed vervolg kunnen geven in de Premier League. De club van coach Jürgen Klopp verloor in eigen huis met 2-1 van Leeds United. De Nederlander Crysencio Summerville was de held bij Leeds. Hij maakte in de 88e minuut de winne...