LIVE: PSV met aanvoerder De Jong in de basis tegen NEC

Speelronde 12 kent geen volledig programma, want de wedstrijd tussen Ajax en Vitesse is verplaatst van zaterdag 29 oktober naar woensdag 9 november. De Amsterdammers willen zich zo optimaal voorbereiden op laatste groepswedstrijd in de Champions League bij Rangers FC. Feyenoord – SC Cambuur is verplaatst naar donderdag 10 november.

FC Utrecht won zaterdagavond al van Heerenveen (1-2), terwijl Sparta afrekende (3-1) met Fortuna Sittard. Go Ahead hield tegen Excelsior de punten in eigen huis: 3-1. Eerder op de zondag kende het duel tussen FC Emmen en FC Groningen geen goals, en dus ook geen winnaar: 0-0.

PSV begint om 14.30 uur met Luuk de Jong aan het thuisduel met NEC. De spits is voldoende hersteld van zijn invalbeurt van donderdag tegen Arsenal en voelt zich nu klaar voor een basisplaats, zijn eerste sinds zijn terugkeer van wekenlang blessureleed.

Programma en uitslagen 12e speelronde Eredivisie

Zaterdag

SC Heerenveen - FC Utrecht 1-2

Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard 3-1

Go Ahead Eagles - Excelsior 3-1

Zondag

FC Emmen - FC Groningen 0-0

14.30 uur: PSV - NEC

PSV - NEC

FC Twente - RKC Waalwijk 16.45 uur: AZ - FC Volendam

