LIVE: Tiental AZ vergroot voorsprong tegen FC Volendam

Speelronde 12 kent geen volledig programma, want de wedstrijd tussen Ajax en Vitesse is verplaatst van zaterdag 29 oktober naar woensdag 9 november. De Amsterdammers willen zich zo optimaal voorbereiden op laatste groepswedstrijd in de Champions League bij Rangers FC. Feyenoord – SC Cambuur is verplaatst naar donderdag 10 november.

FC Utrecht won zaterdagavond al van Heerenveen (1-2), terwijl Sparta afrekende (3-1) met Fortuna Sittard. Go Ahead hield tegen Excelsior de punten in eigen huis: 3-1. Eerder op de zondag kende het duel tussen FC Emmen en FC Groningen geen goals, en dus ook geen winnaar: 0-0. PSV versloeg NEC met 3-0, FC Twente was met dezelfde cijfers te sterk voor RKC Waalwijk.

Programma en uitslagen 12e speelronde Eredivisie

Zaterdag

SC Heerenveen - FC Utrecht 1-2

Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard 3-1

Go Ahead Eagles - Excelsior 3-1

Zondag

FC Emmen - FC Groningen 0-0

PSV - NEC 3-0

FC Twente - RKC Waalwijk 3-0

16.45 uur: AZ - FC Volendam

