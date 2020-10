Jagende Max Verstappen komt komt in de buurt zijn prooi

Max Verstappen (r) naast Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (l) en Valtteri Bottas. Ⓒ ANP/HH

NÜRBURG - Veel coureurs, teamleden en fotografen lopen er dit weekeinde op de Nürburgring bij alsof de Formule 1 is aanbeland op de noordpool. Of dat ze, dik ingepakt en met een warme muts op het hoofd, klaar zijn voor de jacht in de natuur. Langzaam maar zeker krijgt ook Max Verstappen er wat meer vertrouwen in dat hij Mercedes op eigen kracht pijn kan doen.