Letsch: ’Teleurgesteld omdat onze reis over is’

„We speelden goed en dachten aan een verlenging, maar één moment kan de wedstrijd doen omkeren. We hebben ze opnieuw uitgedaagd in balbezit. In de eerste helft controleerden we de wedstrijd, maar hadden we moeite om vooruit te voetballen. Na rust ging dat beter en hebben we wel wat gecreëerd. Al zal je tegen dit team nooit veel kansen krijgen. Maxi (Wittek, red.) maakte een schitterende goal, min of meer dezelfde goal als hij tegen Tottenham maakte. En toen kregen we de kans met Adrian (Grbic, red.). Dit was geen kleine kans. Als je dit soort kansen krijgt moet je die afmaken. Ik ben heel teleurgesteld, omdat onze reis over is. Op dit moment overheerst de teleurstelling. Maar natuurlijk, als we terugkijken kunnen we ook trots zijn. Ook op onze prestatie hier, we hebben tegen Roma twee keer een hoog niveau gehaald. Voor de wedstrijd spraken we uit dat we hier niet als toeschouwers wilden komen, we wilden doorgaan. Het stopt hier, maar als ik terugkijk op de wedstrijd had het hier niet hoeven stoppen.”

AS Roma-speler Rick Karsdorp, die als invaller een belangrijke rol vervulde bij de gelijkmaker van zijn ploeg die hij voorbereidde was complimenteus over Vitesse. „Vitesse is geen verkeerde ploeg. Uit kwamen we goed weg, nu pakken we ’m in de laatste minuut nog mee. Vitesse speelde goed”, vond de oud-Feyenoorder.