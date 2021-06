Magistrale comeback brengt Novak Djokovic tweede eindzege op Roland Garros

Het eerste gedeelte van de eerste set ging gelijk op, waarbij de Serviër de iets betere speler was, maar het ging gelijk op tot 5-4, toen de Griek zijn eerste breakpunt kreeg en direct ook dus een setpunt. Djokovic werkte deze weg, kwam tot 5-5 en brak vervolgens Tsitsipas. De nummer 1 van de wereld serveerde voor de eerste set, maar leverde een belabberde serveergame af: 6-6.

In de tiebreak kwam de Griek 4-0 en 5-2 voor, maar Djokovic kwam terug en serveerde bij 6-5 voor de set. Maar Tsitsipas werkte ook deze weg en pakte bij 7-6 zijn setpunt nu wel: 8-6 en de eerste set verrassend voor de Griek.

Stefanos Tsitsipas is blij. Ⓒ ANP/HH

Djokovic leek in de tweede set - net als op het einde van de eerste - last te hebben van de zon aan een kant van de baan. Bovendien had Tsitsipas de swung te pakken en brak hij de Serviër direct weer. Djokovic leek niet alleen last te hebben van de zon, maar vooral van de hitte. Tsitsipas had daar minder moeite mee en won gedegen de tweede set met 6-2 tegen een gelaten Djoko.

Maar natuurlijk gaf hij zich niet gewonnen. In set 3 kwam hij rap op 3-1 voorsprong. Djokovic consolideerde zijn voorsprong en serveerde bij 5-3 voor de setwinst: 6-3. De Serviër had zijn moraal weer gevonden.

Novak Djokovic in actie. Ⓒ ANP/HH

De Griek liet zich behandelen, maar veel hielp het niet, want Djokovic brak hem ook meteen in de vierde set. Tsitsipas was het kwijt en smeet met zijn racket. De Serviër serveerde en dirigeerde als vanouds en eigenlijk had de Griek weinig meer te vertellen, want Djokovic liep naar 5-1 en uiteindelijk naar een 6-2 zege.

De finale ging op naar een vijfde beslissende set, deze editie van Roland Garros verdiende dat ook, want er zijn veel fraaie partijen geweest. De Griek moest ook in de derde game van de vijfde set zijn service inleveren en leek zo op weg naar toch een nederlaag tegen de inmiddels weer oppermachtige Serviër. Bij 5-4 serveerde Djokovic de wedstrijd en het toernooi uit en kon hij weer een fantastische zege bijschrijven. Tsitsipas in mineur achtergelaten.

Djokovic komt dus op 19 grandslam-zeges en niemand zal er van te kijken staan, als de mentaal ijzersterke Serviër op Wimbledon zijn concurrenten Federer en Nadal gaat evenaren.