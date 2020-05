Stam neemt Bakkati mee naar Amerika

De trainer neemt Said Bakkati, de assistent van Dick Advocaat bij Feyenoord, mee als zijn rechterhand. De twee werkten eerder samen in Rotterdam totdat Stam ontslag nam en ook bij het Engelse Reading in de Championship vormden de voormalig international en Bakkati de technische staf.

Stam en zijn assistent tekenen een contract voor anderhalf jaar in Cincinnati met optie voor nog een jaar. De technisch directeur van de club is de Nederlander Gerard Nijkamp, die het duo Stam-Bakkati nog kent van hun gezamenlijke tijd bij PEC Zwolle.

Toestemming van Feyenoord

Feyenoord gaf Bakkati toestemming om in het kielzog van Stam mee te gaan naar Amerika omdat dit zo was afgesproken toen hij vorige zomer tekende in De Kuip. Na het vertrek van Stam bleef de assistent en omdat Advocaat zo tevreden over hem was, mocht hij ook na dit seizoen blijven. Hoewel Advocaat het jammer vindt dat Bakkati vertrekt, gunde hij hem de uitdaging aan de andere kant van de Atlantische Ocean.

Zelf heeft de inmiddels 73-jarige Advocaat, die zijn contract bij Feyenoord met een seizoen heeft verlengd, twee jaar in Amerika gespeeld. Van 1978 tot en met 1980 stond hij onder contract bij Chicago Sting terwijl hij als twintiger nog zeven wedstrijden speelde voor de San Francisco Gales toen hij overigens onder contract stond bij ADO.