Titelfavoriet Daniil Medvedev moet hard werken in Melbourne

De 25-jarige Rus stond vorig jaar in de finale, maar toen moest hij het afleggen tegen Djokovic. Hij versloeg de Serviër aan het einde van het seizoen wel in de finale van de US Open.

Medvedev, die in de derde ronde Botic van de Zandschulp had uitgeschakeld, leek de partij tegen de 24-jarige Cressy in drie sets naar zich toe te trekken. In de tiebreak van de derde set gaf de Rus echter een voorsprong uit handen. Cressy, de nummer 70 van de wereld, haalde de set binnen en liet Medvedev ook in de vierde set hard werken voor de punten. De Rus domineerde op eigen service en gaf geen enkel breakpoint weg. Na 3,5 uur tennissen kon Medvedev de winst vieren.

Auger-Aliassime

De titelfavoriet gaat het in de kwartfinale opnemen tegen de 21-jarige Felix Auger-Aliassime. De als negende geplaatste Canadees versloeg de Kroaat Marin Cilic in vier sets: 2-6 7-6 (7) 6-2 7-6 (4).