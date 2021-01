Menno Vloon met record naar EK Indoor en Spelen, ook Femke Pluim pakt record

De limiet voor de Spelen staat op 5,80 meter. Vloon lag in december nog drie weken op bed, geveld door corona. „Ik ben heel tevreden hiermee”, vindt Vloon. „Ik ben eigenlijk pas weer twee weken aan het trainen met de polsstok en fijn dat ik nu meteen naar de EK Indoor én de Spelen mag. Geen gedoe met world rankings maar gewoon meteen de limiet springen.” Na zijn record sprong Vloon nog twee keer op 5,86 meter. Zijn derde poging sloeg hij over. „Ik merkte ook dat ik op het eind erg moe werd.”

Zijn coach Christian Tamminga, in het verleden eveneens een verdienstelijk polsstokhoogspringer wilde geen risico’s nemen op het eind. „Menno heeft volgende week nog twee mooie wedstrijden in Berlijn en Dortmund en ik zag dat hij moe werd.” Terugkijkend op de wedstrijd zag Tamminga nog volop verbetermogelijkheden. „Het is zijn eerste wedstrijd en ook de eerste keer vanuit volledige aanloop, daar hebben we nog helemaal niet op getraind. Toen hij ziek was dacht ik dat het volledige indoorseizoen niet door zou gaan voor hem, maar de laatste weken bleek hij fit en sterk en knapte hij snel op. Heel fijn is ook dat alle druk om zich te kwalificeren er nu meteen van af is.”

Ook Femke Pluim pakt polsstokrecord

In het Noord Franse Tourcoing heeft Femke Pluim haar eigen Nederlands record polsstokhoogspringen verbeterd. Twee weken geleden sprong de 26-jarige atlete in Bordeaux al over 4,51 meter, zondagmiddag kwam daar één centimeter bij: 4,52 meter. Drie daaropvolgende pogingen over 4,61 meter, nodig voor de EK Indoorlimiet waren nog te hoog gegrepen.

Femke Pluim verbeterde het record. Ⓒ Eric Roeske

„Ik heb de afgelopen jaren diverse blessures gehad maar achter de schermen heb ik altijd goed door kunnen trainen”, verklaart Pluim haar succes. „De aanhouder wint. Ik ben fit en heb daardoor vertrouwen. Ik geniet bovendien enorm van deze wedstrijden in Frankrijk waar veel wereldtoppers springen. En als je geniet van je sport heb je een streepje voor.” Bondscoach Robbert-Jan Jansen beaamt dat Pluim goed getraind heeft. „Haar harde werken betaalt zich uit. Nu ze al diverse keren over hoogtes rond de 4,50 meter heeft gesprongen komt die 4,61 meter vanzelf wel, en ook de Olympische Spelen komen in beeld.”

Pluim kan zich daarvoor kwalificeren door over 4,70 meter te springen, maar ook de internationale rangschikking kan leiden naar Tokio. „Afgelopen zomer telden haar sprongen vanwege corona niet en het jaar ervoor was ze geblesseerd, maar deze wedstrijden doen er toe. Als ze komende zomer buiten ook nog een paar keer hoog springt heb ik er alle vertrouwen in dat ze naar de Spelen kan.” Pluim springt volgende week in Rouen, dan in Gent en daarna de NK indoor in Apeldoorn. „Van mij mag het indoorseizoen nog weken duren”, besluit Pluim.

Femke Pluim met haar prijs. Ⓒ Eric Roeske

Sedney (19) verrast met kwalificatie op de horden

In het kielzog van de in Düsseldorf winnende Nadine Visser op de 60 meter horden (tijd 8.00) verraste de pas 19-jarige Zoë Sedney met een tijd van 8.04, één honderdste sneller dan de limiet van 8.05 voor de EK Indoor. Haar oude persoonlijk record was 8.18. „Ik ben heel erg blij dat het meteen in mijn eerste wedstrijd al lukt”, vertelt Sedney.

„De afgelopen maanden heb ik heel erg gewerkt om tussen de horden sneller te worden en dat zie je meteen terug in de tijd. Natuurlijk droom je van een ticket voor de EK Indoor en als het dan lukt is dat mooi.” Geen trainingskamp in verre oorden voor Sedney zoals vele anderen, maar dagelijks trainen met haar coach Brendan Troost bij het Atletiek Trainingscentrum Rotterdam. „Zoë accelereerde goed door na de eerste horde en bleef door versnellen tussen de horden”, zag Troost. „Hard werken en een goed stevig krachtprogramma betaalt zich uit.”

In Düsseldorf startten ook sprinters Churandy Martina en Jamile Samuel. Samuel kwam met 7.34 vier honderdste tekort voor de EK Indoorlimiet, Martina bereidt zich voor op zijn vijfde Olympische Spelen waarvoor hij zich hoopt te kunnen kwalificeren op de 100, 200 en 4x100 meter estafette. In Düsseldorf kwam de 36-jarige Martina tot 6.89.