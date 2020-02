Sparta bezorgt RKC al kater vóór carnavalsweekend

De ploeg van Fred Grim verloor in eigen huis de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam met 0-1 en verzuimde zo het gat met nummer 17 ADO Den Haag te verkleinen. Met nog tien duels in de Eredivisie te gaan blijft de achterstand op ADO vijf punten. PEC Zwolle, dat op de zestiende plaats staat, staat liefst tien punten voor op RKC.

De Waalwijkers, die in speciale carnavalsoutfits speelden, kwamen na ruim een half uur op achterstand via Patrick Joosten. De aanvaller van Sparta schoot via de rug van de ongelukkige Daan Rienstra hard raak. In de tweede helft vochten de Waalwijkers voor wat ze waard waren, maar echt veel kansen op de gelijkmaker kreeg de ploeg niet.

De Waalwijkers pakten uit de laatste zes competitieduels slechts één punt, zonder te scoren in de laatste vier wedstrijden. Sparta daarentegen klom voorlopig naar de keurige negende plek.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Eredivisie