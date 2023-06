Vingegaard behoudt gele trui in Dauphiné, Campenaerts vecht zich naar bolletjestrui

De vraag die boven deze zevende etappe in de Dauphiné hing, was of Vingegaard na afloop nog steeds in het bezit zou zijn van de gele trui. De verwachting was dat er voor het klassement flink jacht zou worden gemaakt op de Deen van Jumbo-Visma. Vingegaard veroverde het geel op donderdag, zette nummer twee Ben O’Connor op 1.10 afstand, maar wist dat er in het weekeinde twee zware ritten aan zaten te komen.

Zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma hielpen Vingegaard waar ze konden, terwijl de Deen zelf ook goed werk verrichtte. Met nog een kilometer of 5,5 sloeg de vermoeidheid bij de meeste renners toe en viel het peloton volledig uit elkaar. Vingegaard rook zijn kans. Attila Valter zette alles op alles om de weg naar de eindzege vrij te maken voor de Deen. Die maakte aanvankelijk dankbaar gebruik van de diensten van zijn ploeggenoot, maar zette vervolgens in z’n eentje een eindsprint in. Met speels gemak reed hij naar de zege.

Voorin liet Campenaerts al vroeg in de koers doorschemeren dat hij van plan was langdurig aan kop te rijden. Hij nam een aardige voorsprong op de rest. Kilometers en kilometers fietste hij aan kop, al hoefde de Belg zich nimmer écht veilig te wanen. Op het moment dat de vermoeidheid een rol zou gaan spelen, zeker bij de slotklim van dertien kilometer, was de concurrentie klaar om toe te slaan. Tobias Bayer en Anthon Charmig bleven in het kielzog van Campenaerts azen op een etappezege.

Belangrijke bergpunten

Tegen het einde werd het verschil tussen Campenaerts, Bayer en Charmig en het peloton steeds kleiner. Er werd flink gas gegeven door de gele brigade van Jumbo-Visma. Campenaerts bleef volhouden en pakte vóór de slotklim nog belangrijke bergpunten, waardoor hij virtueel in de bolletjestrui kwam te rijden.

Daarna was het verzet van Campenaerts gebroken. Een uitgedund peloton stoof hem voorbij op weg naar de eindstreep, waarbij Dylan van Baarle van Jumbo-Visma aanvankelijk het tempo bepaalde. Het slotakkoord was aan Vingegaard, die werd gevolgd door Adam Yates en Jai Hindley. Yates nam de tweede plek in het algemeen klassement over van de deze keer als vierde geëindigde O’Connor.

