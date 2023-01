Definitief: doelman Rulli tot 2026 Ajacied

Ajax meldt 8 miljoen euro voor Rulli te betalen. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot maximaal 10 miljoen euro. Rulli had bij Villarreal nog een contract voor anderhalf jaar.

Rulli moet de nieuwe eerste doelman worden van Ajax, waar trainer Alfred Schreuder verder de beschikking heeft over Remko Pasveer, Maarten Stekelenburg en Jay Gorter. Rulli was de tweede doelman van Argentinië op het WK, achter Emiliano Martínez, die een hoofdrol speelde in de strafschoppenseries van de finale en kwartfinale tegen respectievelijk Frankrijk en het Nederlands elftal.

Rulli debuteerde in 2013 in eigen land bij Estudiantes en speelde daarna in Europa voor Real Sociedad en Montpellier. De keeper blonk in 2021 uit voor Villarreal tijdens de gewonnen finale van de Europa League tegen Manchester United. Hij benutte in een lange strafschoppenserie een penalty en stopte vervolgens de inzet van David de Gea.

Lof van Martínez en Tagliafico

Ik ben de club heel dankbaar dat ze me gehaald hebben, want Ajax markeert een tijdperk in het voetbal. Ik kan niet wachten om mijn collega’s te ontmoeten”, zegt Rulli op de website van Ajax. De doelman liet zich adviseren door zijn landgenoten Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico, die allebei bij de Amsterdammers speelden. „Zij spraken vol lof over de club. Ze vertelden dat het een geweldige club is met fantastische fans. Ajax is een grote club in Nederland, dus de beslissing was makkelijk.”

WK-gevecht ten einde?

Bij Ajax komt Rulli een aantal spelers tegen die deel uitmaakten van de WK-selectie van Oranje. De ontmoeting in de kwartfinale was beladen. „De wedstrijd tussen Argentinië en Nederland voelde als een finale voor ons. In die wedstrijd behaalden we een groot deel van de uiteindelijke overwinning. Ik hoop dat het gevecht nu is opgehouden”, zegt de Argentijnse doelman. „Ik ken een groot deel van die jongens en weet wat voor goede voetballers het zijn. Dat hebben ze tijdens het WK ook laten zien. Nu moet ik met ze gaan werken en gaan we samen voor dezelfde doelen. Daar ga ik van genieten, want daar ben ik voor gekomen.”

Ajax hervat de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen NEC.

