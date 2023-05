Dijkstra: ’Zou Sarina Wiegman minder krediet hebben dan een man?’

Door Steven Kooijman

Sarina Wiegman is op dit moment bondscoach van het Engelse vrouwenteam. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Marieke Dijkstra zegt ’zeer benieuwd’ te zijn of de voetbalwereld klaar is voor een entree van Sarina Wiegman als coach van een mannenteam. „We doen wel alsof we zo’n liberaal landje zijn, maar ik weet niet hoe het ’mannenvoetbal’ tegenover een vrouwelijke coach staat.”