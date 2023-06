Treedt Tallon Griekspoor in voetsporen Tim van Rijthoven?

Griekspoor won begin dit jaar in Pune in India voor het eerst een ATP-toernooi. In Rosmalen kan hij de opvolger worden van Tim van Rijthoven, die vorig jaar in de finale won van de Rus Daniil Medvedev. Naast Van Rijthoven kent het toernooi in Brabant met Richard Krajicek (1994 en 1997) en Sjeng Schalken (2002 en 2003) nog twee Nederlandse winnaars.

Dankzij zijn goede optreden in Rosmalen is Griekspoor nu de beste tennisser van Nederland. De 26-jarige Haarlemmer passeert Botic van de Zandschulp, die zich wegens een blessure afmeldde voor het toernooi in eigen land. Griekspoor staat voor aanvang van de finale virtueel op de 33e plaats op de wereldranglijst.