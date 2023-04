Winnende rentree Novak Djokovic in Monte Carlo

Djokovic is als eerste geplaatst in Monte Carlo en had een 'bye' in de eerste ronde. In de derde ronde treft hij de winnaar van de partij tussen de Italianen Luca Nardi en de als zestiende geplaatste Lorenzo Musetti.

Voor Gachov kwam een droom uit dat hij het mocht opnemen tegen Djokovic. Omdat heel wat tennissers zich afmeldden voor de kwalificaties in Monte Carlo, mocht de 26-jarige Rus daar alsnog aan meedoen. Hij bereikte door zeges op Adrian Mannarino en Luca Van Assche het hoofdtoernooi. Daarin won Gachov in de eerste ronde van de Amerikaan Mackenzie McDonald. "De grootste beloning is dat ik tegen de grootste aller tijden mag spelen", zei hij na die zege.

Lastige eerste set

Djokovic had het in de eerste set niet makkelijk met de Rus. Gachov nam op 3-3 zelfs een break voorsprong, maar de Serviër zette dat meteen weer recht. In de tiebreak kreeg Djokovic drie setpoints en pakte met de derde de set.

In de tweede set brak Djokovic de opslagbeurt van Gachov op 2-2 en toen leek het verzet van de Rus gebroken. De Serviër, die het toernooi van Monte Carlo in 2013 won, pakte een tweede break en kon op 5-2 serveren voor de wedstrijd. Na zijn eerste matchpoint kreeg Djokovic nog een breakpoint tegen, maar dat werkte hij weg en daarna sloeg hij alsnog toe.

Het is het eerste toernooi voor Djokovic sinds begin maart, toen hij in Dubai in de halve finales verloor van de Rus Daniil Medvedev. Daarvoor schreef hij het toernooi van Adelaide op zijn naam en won hij de Australian Open voor de tiende keer door Stefanos Tsitsipas in de finale te verslaan. Djokovic moest daarna de masterstoernooien van Indian Wells en Miami overslaan. Hij mocht de Verenigde Staten niet in, omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus.