AZ legt Bruno Martins Indi voor vier jaar vast

AZ pakt wat het behouden van routiniers betreft flink door. Nadat Jordy Clasie eerder al zijn contract verlengde, kiest nu ook Martins Indi (29) voor een langer verblijf in Alkmaar. De linksbenige centrumverdediger was maandagmiddag direct op het trainingsveld te bewonderen.

FC Porto

De in Barreiro (Portugal) geboren Martins Indi doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord. Na zijn debuut in het betaald voetbal in 2012, stapte hij twee jaar later over naar FC Porto. Voor die club speelde hij 71 wedstrijden.

In 2016 verhuurde de Portugese club hem aan Stoke City, dat hem één jaar later definitief overnam. Nadat de ex-international (34 caps) afgelopen seizoen een goede indruk achterliet, maakt de verdediger nu de definitieve overstap naar AZ.

WK 2014

Op 15 augustus 2012 debuteerde Martins Indi in Oranje. De 34-voudig international was in 2014 een belangrijke schakel in de defensie van het Nederlands elftal, dat onder leiding van bondscoach Louis van Gaal derde werd op het WK. Tijdens dit WK verdiende hij een transfer naar FC Porto.

Martins Indi over zijn keuze: ,,AZ is een club die goed bij mij past. De speelstijl en manier van werken spreekt mij aan. Daarnaast kan ik bij AZ in de top van Nederland én Europees voetbal spelen. Ik geloof in de plannen van de club en ik voel dat ik nog veel te geven heb. Het afgelopen seizoen smaakte naar meer.”

Leiderschap

Max Huiberts, de Directeur Voetbalzaken van AZ die in negen maanden tijd de centrumverdedigers Stijn Wuytens en Ron Vlaar zag afhaken: ,,Bruno heeft afgelopen seizoen laten zien van meerwaarde te zijn voor AZ. Zijn kwaliteiten staan buiten kijf.”

,,Daarnaast brengt hij leiderschap en veel ervaring met zich mee. Tegelijkertijd is hij heel erg gretig om te presteren. Bovendien is hij een linksbenige verdediger, waarmee wij onze opties in de defensie vergroten. Kortom, Bruno is een speler die ons sterker maakt.”

Met Martins Indi slaat AZ een slag in het hart van de verdediging. Eerder trok de club Sam Beukema aan. De van Go Ahead Eagles overgekomen rechtsbenige centrumverdediger scoorde afgelopen zaterdag in een vriendschappelijk duel met NEC twee keer.