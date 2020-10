Wim Jonk haalt talent van oude club Internazionale: ’Forza Volendam!’

In de jeugd van de Nerazurri toonde Mulattieri geregeld zijn neusje voor de goal. Bovendien verdiende hij met zijn vele doelpunten uitnodigingen voor diverse nationale jeugdteams van Italië.

„Ik ben heel blij om naar Nederland te komen en te spelen voor FC Volendam”, aldus Mulattieri. „Ik ben trainer Wim Jonk, technisch directeur Jasper van Leeuwen en strategisch adviseur Ruben Jongkind dankbaar voor deze kans. Ik kan niet wachten om belangrijk te zijn voor het team. Forza Volendam!”

Jonk, opgeleid door FC Volendam, kwam als middenvelder van 1993 tot 1995 uit voor Inter, dat hem overnam van Ajax. Na zijn periode in Italië speelde de middenvelder nog voor PSV en Sheffield Wednesday.

„Samuele is een veelbelovend en veelzijdig talent die inzetbaar is op diverse posities”, stelt Van Leeuwen op zijn beurt. „Zo kan hij spelen in de spits, als tweede spits, maar ook als schaduwspits komend vanaf het middenveld.”

„Hij is het type speler waar veel supporters van houden: een fijne techniek en motoriek, snelheid vooral op de eerste meters, een goed gevoel voor positie kiezen in de zestien en niet onbelangrijk: scorend vermogen. Met Samuele’s komst krijgt deze selectie een extra impuls en Wim Jonk meer mogelijkheden om nog meer te variëren in zijn aanvallende strategieën. We danken Inter voor het vertrouwen en gaan er alles aan doen om Samuele te laten floreren.”